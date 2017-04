Les entreprises françaises en force à Alger

Avec près de 70 entreprises françaises réparties autour de trois pôles: process agroalimentaire, emballage et conditionnement -céréales et boulangerie- arômes et ingrédients, le Pavillon France, au Djazago, sera la vitrine de l'offre technologique et du savoir-faire français. La boulangerie de demain associe matières premières algériennes et technologies françaises. Pour satisfaire la forte demande en mécanisation et automatisation, une ligne de boulangerie semi-industrielle constituée d'équipements français (pétrin, refroidisseur d'eau, chambre de fermentation, four, chariots de cuisson) sera en fonctionnement pendant toute la durée du salon sur le pôle boulangerie.