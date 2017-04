Risque sismique: la Protection civile aux avant-postes

La sismicité de la bande nord du pays ne fait aucun doute. La terre tremble quotidiennement et aucune région n'est à l'abri d'un séisme majeur. Et pour parer à un épisode catastrophique, la Protection civile multiplie les campagnes de sensibilisation. La prochaine action aura lieu dans la wilaya de Batna. Les agents de la Protection civile seront dans cette grande ville des Hauts-Plateaux pour apprendre aux citoyens les gestes qui sauvent. Cette attention particulière qu'apporte la direction générale de la Protection civile à la prévention des risques et à la sensibilisation de la population est le meilleur investissement que l'on puisse faire. Une population préparée à faire face à une catastrophe majeure est la meilleure garantie pour un Etat dans la gestion des sinistres.