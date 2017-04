Une association hors normes

L'Association culturelle pour la promotion de la musique et des arts chorégraphiques «Arts et Éducation» réalise un travail de titan compte tenu des conditions dans lesquelles elle évolue. Activer à Alger dans un contexte socio-économique que tout le monde sait et la part congrue réservée à la culture par les autorités du pays et monter plus d'une dizaine d'activités en l'espace de deux semaines, relève de l'exploit.

Et ce n'est pas là une pub gratuite ou virtuelle, puisque du 28 avril au 10 mai prochain, «Art et Education» propose une résidence de danse avec la compagnie américaine Body Traffic, entre le 28 avril et le 2 mai. Au dernier jour de cette résidence, le public est invité à un spectacle présenté par la compagnie US, au Théâtre national Mahieddine-Bachtarzi (TNA). Trois jours plus tard, le 5 mai, l'association remet ça en programmant une création contemporaine, Hijra, à l'opéra d'Alger. Du 8 au 10 mai, une résidence d'écriture contemporaine sera organisée, sous la conduite du maître de ballet Italien, Luigi Grosso. Ce riche programme sera clôturé par des auditions de danseurs avec le maître italien.