Le beau geste d'un opérateur économique

A l'occasion de la Journée nationale du handicapé, une louable initiative a été lancée par un opérateur économique exerçant dans la parapharmacie. Ainsi, samedi prochain, cet opérateur, qui a déjà fait un don de 70 fauteuils roulants, adaptés, à 14 équipes de handibasket en octobre 2016, renouvelle son engagement en collaboration avec l'Association Adam en offrant à 20 personnes à mobilité réduite issues de familles démunies, membres de l'Association Takwa de Meftah. Des fauteuils roulants qui répondent à leurs besoins et adaptés à leur environnement, leur permettront de se déplacer plus facilement, de s'insérer davantage dans la société et de moins sentir le poids du handicap, que ce soit pour eux ou pour leurs familles.