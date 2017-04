Un bureau revient à 30 dollars/mois à Alger

L'immobilier à Alger est l'un des plus onéreux d'Afrique. Le loyer moyen dans la capitale caracole à 30 dollars par mois, selon une étude publiée par un cabinet de consulting britannique spécialisé dans l'immobilier Knight Frank. qui a conclu que les marchés de l'immobilier sur le continent sont en pleine croissance et riches en opportunités. Avec ses 30 dollars, Alger est classée dixième en Afrique. Ce positionnement peut s'expliquer de deux manières. Soit qu'il existe un réel engouement des opérateurs, soit que la disponibilité de ce genre d'immobilier fait défaut en Algérie. En comparant la «performance» d'Alger à Tunis, à 10 dollars, et Casablanca, 20 dollars, on peut déduire que les investisseurs se bousculent plus à Alger qu'ailleurs. Ou est-ce le contraire?