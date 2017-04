Le soleil s'énerve en avril

L'Observatoire dynamique du Soleil (SDO) a filmé trois éruptions solaires qui se sont produites les 2 et 3 avril 2017. Après une période de forte activité en 2014 et 2015, notre étoile se dirige pourtant vers une période de «minimum solaire». Elle sera marquée par une quasi-absence d'évènements de ce type et pourrait survenir en 2018 ou 2019. Le Soleil évolue en effet par cycle de 11 ans, se caractérisant par des phases de repos suivies de périodes éruptives intenses. Ces périodes éruptives se produisent lorsque des champs magnétiques accélèrent des particules à des niveaux d'énergie considérables, des millions de fois supérieures à ceux d'une explosion nucléaire telle qu'on pourrait en produire sur Terre. Les éruptions solaires s'accompagnent parfois d'une éjection de matière coronale, où des particules sont projetées à très grande vitesse dans l'espace depuis la couronne solaire. Lorsqu'elles atteignent la Terre, elles peuvent provoquer des perturbations des satellites et donc faire dysfonctionner les GPS et les communications. Celles d'avril ne devraient cependant pas causer de perturbations majeures selon le Centre de prévision de la météo spatiale de l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (Noaa).