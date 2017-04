Les retards pour l'extension du tramway de Constantine inquiètent

En retard sur les délais de livraison, les entreprises chargées de l'extension du tramway de Constantine vers la nouvelle ville Ali-Mendjelli connaissent une pression accrue des autorités qui réclament davantage d'ardeur dans l'exécution des travaux. C'est ainsi que des mises en demeure ont été adressées aux trois entreprises concernées, malgré le fait que celles-ci ont déjà procédé au renforcement des chantiers tant en personnels qu'en matériels nécessaires. La date initiale de mise en route avait été fixée au mois d'août 2018 alors que le coup d'envoi des travaux d'extension a, lui, été donné en 2015 dans la perspective d'un transfert de l'ensemble des réseaux existant sur le tracé de la ligne reliant Zouaghi à la nouvelle ville Ali-Mendjelli, sur une distance de 10,5 km. L'énorme retard enregistré a causé une perturbation spectaculaire de la circulation routière dans la ville des Ponts et même sa périphérie. Le coût financier de cette extension devrait être de 34 milliards de dinars, pour la réalisation de 12 nouvelles stations. Mais avec tous ces désagréments, on imagine que le véritable montant sera beaucoup plus élevé.