Les agences de renseignement craignent une guérilla urbaine en Europe

Une totalité de 5 000 terroristes sont venus des pays européens en Syrie. Ce chiffre a été révélé par le ministère syrien des Affaires étrangères. Imaginons un seul instant que tous ces bataillons d'hommes et de femmes assoiffés de sang et prêts à tout, reviennent en Europe. A en croire des agences de renseignements occidentaux, les réseaux terroristes sont assez bien huilés pour faire admettre des milliers de terroristes en Europe. On affirme dans ces milieux que tôt ou tard, l'Occident aura à gérer une situation exceptionnelle: une véritable guérilla urbaine risque de se produire dans le Vieux Continent.