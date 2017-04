Un long métrage algérien au Festival de Cannes

Le long-métrage «En attendant les hirondelles», premier long-métrage de Karim Moussaoui représentera l'Algérie en compétition officielle dans la section «Un Certain Regard» du festival de Cannes. Soutenu par l'Institut français d'Algérie dans le cadre de ses appels à projets culturels et artistiques, ce film est une coproduction franco-germano-algérienne tournée en Algérie et ayant participé à la Résidence de la Cinéfondation du festival de Cannes en 2015. «En attendant les hirondelles» traite de l'Algérie, où passé et présent s'entrechoquent dans les vies d'un riche promoteur immobilier, d'un neurologue ambitieux rattrapé par son passé, et d'une jeune femme tiraillée entre la voie de la raison et ses sentiments.