Une foule nombreuse pour l'anniversaire de la mort de Ben Bella

La commémoration du 5e anniversaire de la mort de Ahmed Ben Bella, premier président de la République algérienne, s'est déroulée jeudi dernier, au cimetière d'El Alia, en présence d'une foule nombreuse. Etaient présents, autour de la famille de l'ancien responsable de la Révolution armée au sein de laquelle on reconnaissait, notamment, sa fille adoptive Mme Mahdia Ben Bella et son neveu Mohamed Ben Bella, plusieurs ministres ainsi que le secrétaire général du FLN, des cadres de la nation représentant les plus hautes institutions, de nombreux moudjahidine et des diplomates, sans compter ceux qui l'ont accompagné et connu durant son parcours avant l'Indépendance nationale puis durant l'exercice de son mandat de président de la République. A cette occasion, des intervenants n'ont pas manqué de saluer le parcours exceptionnel d'un révolutionnaire qui a consacré sa vie entière à l'Algérie, rappelant son «grand apport à la guerre de libération» et sa «contribution à l'édification de l'Algérie» ainsi qu'à l'oeuvre libératrice de tous les peuples opprimés à travers le monde.