500 écoliers à la mer

Une visite guidée aux sites historiques, sis à l'Amirauté, siège du Commandement des Forces navales ainsi qu'une virée marine à bord du remorqueur de haute-mer El Moundjid, ont été organisées hier, par le Commandement des Forces navales au profit d'Associations nationales et établissements scolaires, indique le ministère de la Défense nationale (MDN), dans un communiqué. A l'entame, les invités représentés par près de 500 enfants relevant de différentes associations et structures civiles, ainsi que des établissements scolaires, ont visité des monuments historiques que compte l'Amirauté et ont bénéficié d'une sortie en mer et apprécié une ballade sur la baie d'Alger à bord du remorqueur de haute-mer El Moundjid. «A l'occasion de la journée du Savoir, coïncidant avec le 16 avril de chaque année, et afin de satisfaire au désir de nos enfants de connaître de près nos Forces navales, le Commandement des Forces navales, a organisé aujourd'hui 15 avril 2017, une visite guidée aux sites historiques sis à l'Amirauté, siège du Commandement des Forces navales Chahid Souidani Boudjemaâ, ainsi qu'une virée marine (...)», précise la même source.