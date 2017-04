Communauté turque en Algérie: combien de personnes?

La communauté turque établie en Algérie compte plus de 10 000 personnes, la majorité d'entre elles sont des ingénieurs et des cadres. C'est ce qu'a révélé l'ambassadeur de Turquie en Algérie, Mehmet Poroy, interrogé en marge de la signature d'une convention entre la direction de l'urbanisme d'Oran et l'agence turque de coopération et de développement (Tika), portant sur la rénovation de deux sites datant de la période ottomane, le palais du Bey et la mosquée du Pacha. Le diplomate turc a affirmé que l'Algérie réserve le meilleur accueil à la communauté turque qui se sent dans son second pays. Concernant la coopération bilatérale, l'ambassadeur turc a assuré que les deux parties déploient beaucoup d'efforts pour développer des partenariats, notamment dans le domaine économique.