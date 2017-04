L'Algérie sur le filon de la finance islamique

Les deux voisins algérien et tunisien sont le même filon de la finance islamique. En effet, pas moins de six banques d'État algériennes envisagent de lancer des services financiers islamiques d'ici la fin de 2018 sous la supervision d'un conseil national de la chariâ. A en croire l'agence de presse anglaise Reuters, «les experts s'attendent à ce que les banques islamiques attirent de l'argent des régions conservatrices de la population algérienne opérant dans l'économie informelle qui représente 90 milliards de dollars». Cette nouvelle démarche algérienne s'expliquerait, toujours selon Reuters, par «la chute du prix du pétrole et sa volonté d'offrir des services bancaires pour répondre à des investisseurs plus religieusement conservateurs». Reuters indique aussi que l'Algérie aurait entamé récemment un mouvement de privatisation de ses banques, en ajoutant que «l'Algérie est en retard sur ses voisins, le Maroc et la Tunisie, qui ont déjà élaboré une législation pour la finance islamique et les liens Sukuk, supervisée par un conseil religieux central».