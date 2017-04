La baptisation du TRC fait polémique

Des intellectuels, des femmes et hommes de culture, le directeur du théâtre ainsi que ses employés, l'Organisation des moudjahidine et les enfants de chouhada, le mouvement associatif, des universitaires et même des journalistes se sont rassemblés en masse hier matin devant le TRC pour dire non à la baptisation de cette importante structure au nom du défunt Mohamed Tahar Fergani. Les protestataires ont exprimé ce refus «malgré le grand respect et la considération au défunt». Pour eux «le théâtre est un lieu pour les artistes femmes et hommes du théâtre», ils martèlent «dans ce cas pourquoi pas Alloula ou Rachid Ksentini?». Qui est derrière cette proposition? A qui profite-t- elle? Et pour quel motif? Des questions qui restent en suspens! Ainsi, pour dire que la culture reste un comportement. En tout cas, les protestataires confient que «ce rassemblement n'est qu'un début» et comptent «user de moyens plus grands pour faire valoir cette revendication en allant vers une grève de la faim».