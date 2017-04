Le train Annaba -Tunis revient le 1er mai!

Enfin! La ligne ferroviaire assurant la desserte Annaba-Tunis sera opérationnelle dès lundi 1er mai 2017. Les travaux de réaménagement des tunnels situés dans le tronçon Souk-Ahras-Ghardimaou ont été achevés, selon la Sntf. L'ouverture de cette ligne, programmée initialement en août 2016, a évidemment connu un grand retard, mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais, surtout que des tests effectués par des ingénieurs algériens et tunisiens sur cette voie ferrée se sont avérés «non concluants». Fonctionnelle jusqu'au début des années 1980, la ligne a en effet connu une grande usure et les dimensions des tunnels n'étaient pas adaptées aux locomotives modernes, Il a donc fallu des travaux de réaménagement pour l'élargissement de cette ligne et sa dotation en issues de secours. Par contre, la ligne Ghardimaou-Tunis, qui passe par Menouba, Djedida, Béja et Jendouba, ne posait aucun problème. La ligne Annaba-Tunis desservira plusieurs villes algériennes et tunisiennes. Les passagers algériens et tunisiens pourront enfin profiter de cette ligne ressuscitée qui sera desservie à raison de deux navettes par jour pour un tarif avoisinant les 2000/DA par billet, et donnera une nouvelle impulsion aux échanges commerciaux et touristiques entre les deux pays.