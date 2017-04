Le tramway de Sétif reçoit la première rame pour les essais

La première rame du tramway de Sétif, consacrée aux essais dynamiques, a été réceptionnée au centre de maintenance tandis que la seconde arrivera aujourd'hui même dans la capitale des Hauts-Plateaux. Les essais dynamiques, effectués au moyen de deux rames, commenceront dès que les travaux d'aménagement du tracé et les procédures administratives seront achevés. L'opération était envisagée initialement en septembre prochain, de sorte que les conditions soient bel et bien optimales pour offrir aux habitants de Sétif un moyen moderne de transport, fort attendu dans les cités périphériques et l'université où la demande des usagers est importante. Les essais dynamiques concerneront, dans une première étape, la cité des 300 Logements, sur une distance de 300 mètres, puis ils s'étireront graduellement sur toute la longueur du tracé, soit 15,2 km. L'Entreprise du Métro d'Alger (EMA), maître d'ouvrage délégué, précise que la réception des rames du tramway sétifien, aux couleurs de la ville, est attendue entre octobre et novembre prochains.