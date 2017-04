Les Ben Laden verseraient 4,2 milliards de dollars aux victimes du 11 septembre

Deux banques et des sociétés saoudiennes liées à la famille de Oussama Ben Laden ainsi que des associations de bienfaisance ont été poursuivies en justice par des sociétés d'assurances américaines pour des dommages d'au moins 4,2 milliards de dollars en liaison avec les attentats du 11 septembre 2001 qui ont frappé les tours jumelles du World Trade Center, à New York, et le Pentagone, à Washington, revendiqués par Al Qaïda. 15 des 19 pirates de l'air étaient saoudiens. La condamnation des établissements saoudiens accusés d'avoir participé à la préparation de ces attaques terroristes a été prononcée à l'issue d'un procès qui a eu lieu mercredi dernier au tribunal de Manhattan.. Pour le tribunal américain, sans cette aide, Al-Qaïda n'aurait pas réussi à planifier, coordonner et exécuter son opération criminelle qui a coûté la vie à quelque 3 000 personnes. Le tribunal a donc ordonné aux Saoudiens de dédommager les victimes. Le Congrès américain avait approuvé - malgré le veto du président Obama -, la loi Jasta (Justice Against Sponsors of Terrorism Act) qui permet de porter plainte contre un Etat accusé d'actes terroristes. Trump n'a effectué aucun tweet à ce sujet.