Un bébé irakien avec huit bras et jambes opéré avec succès en Inde

Un bébé irakien né avec huit bras et jambes, dont deux sortant de son estomac, a été opéré avec succès en Inde, a indiqué une source médicale. Nourrisson de sept mois, Karam est né en Irak avec une condition extrêmement rare, dont seuls cinq ou six cas existent dans le monde. Dans l'utérus, deux jumeaux ont fusionné, mais sans qu'un des foetus soit totalement absorbé. Le père de l'enfant, Sarwed Ahmed Nadar, a emmené son fils en Inde où des docteurs, près de New Delhi, ont enlevé les membres supplémentaires en trois opérations chirurgicales successives. «Il nous a été amené alors qu'il n'avait que deux mois et son cas était assez unique. La plupart des chirurgies que nous avons utilisées n'avaient jamais été tentées auparavant», a déclaré à la presse Gaurav Rathore, un consultant orthopédique, membre de l'équipe médicale. «Jusqu'ici, notre entreprise a été couronnée de succès. Karam est un jeune bébé très courageux. En fait, c'est un enfant très joyeux», a-t-il ajouté.