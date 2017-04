L'étrange drone de Annaba

Les services de sécurité de la wilaya de Annaba ont saisi un étrange drone qui espionnerait des bâtiments militaires et sécuritaires des plus sensibles. Ce drone a été repéré par les services de sécurité de Annaba qui l'ont pris en «filature» grâce aux caméras de surveillance disposées à travers la ville. Il les a menés jusqu'à une chambre d'un grand hôtel de la ville, où quatre clients (trois jeunes hommes et une jeune fille) se trouvant dans cette chambre ont été arrêtés.