La traduction du Coran en tamazight sera un travail scientifique

Les démarches entreprises par l'université pour traduire le sens du Coran en langue amazighe vont permettre de passer d'éparses tentatives individuelles à un travail scientifique rigoureux, a indiqué à Constantine le président du Haut Conseil islamique (HCI), Bouabdallah Ghlamallah. Intervenant au cours d'une rencontre internationale sur «les efforts de traduction des sens du Saint Coran en langue amazighe», organisée à la grande salle de conférences de l'université des sciences islamiques Emir Abdelkader dans le cadre de la célébration de «Youm El Ilm» (la Journée du savoir), en présence d'universitaires, de chercheurs et de traducteurs, le président du HCI a affirmé que de telles initiatives offrent «l'opportunité de recueillir toutes les tentatives individuelles effectuées jusqu'ici et de poser les jalons d'un travail collectif en veillant à la complémentarité de ces efforts». Il est nécessaire qu'il y ait «une homogénéité entre les langues arabe et amazighe», a-t-il ajouté.