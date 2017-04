Lettre d'une écolière algérienne au SG de l'ONU

Seize élèves lauréats du Concours national de composition épistolaire organisé par le ministère de la Poste et des TIC en collaboration avec le ministère de l'Education nationale en prévision du 46e Concours international de composition épistolaire, ont été distingués hier, à Alger. Parmi les quatre premiers lauréats de ce concours, l'élève Rouikha Grini de Jijel a été choisie pour participer au Concours international de composition épistolaire organisé par le Bureau international de l'Union postale universelle (UPU), grâce à sa lettre adressée au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, l'exhortant à la nommer conseillère pour soulever les problèmes qui sévissent dans le monde. Seize élèves de plusieurs wilayas ont été retenus pour ce concours marqué par la rédaction de 1 000 lettres dans deux langues nationales et deux langues étrangères. A cette occasion, l'élève Celia Babassi de Boumerdès a été primée pour sa lettre rédigée en tamazight sur le rôle de la femme dans l'éducation des enfants et dans le développement socio-économique.