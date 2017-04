Un décret pour les musées

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs et ministre des Moudjahidine par intérim, Mohamed Aïssa, a affirmé qu'un projet de décret serait soumis prochainement au gouvernement pour permettre aux musées d'inculquer le patriotisme aux élèves et de leur présenter tous les pans de l'histoire de l'Algérie. S'exprimant en marge d'une conférence à l'occasion de la célébration de «Youm El Ilm», le ministre a déclaré à la presse que «le décret propose d'ériger les musées en un espace éducatif et scientifique autour de la mémoire historique et d'inculquer aux enfants, écoliers et organisations de jeunesse l'amour et le dévouement pour leur patrie». Concernant la célébration de «Youm El Ilm», le ministre a mis en avant les hauts faits du Cheikh Abdelhamid Ben Badis, fondateur de l'Association des oulémas musulmans, qui prône «savoir, unité et dévouement au pays», appelant à faire de ces festivités une opportunité pour «unifier les rangs».