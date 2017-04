3 000 postes proposés au salon du recrutement

Le Salon du recrutement dont la 11ème édition s'est ouverte hier à Alger, propose environ 3 000 postes aux demandeurs d'emploi, notamment dans les secteurs de l'industrie automobile, le bâtiment, l'agriculture et les services. Le Salon intitulé «Carrefour-Emploi 2017» qui se tient à l'Office Riad El Feth pendant trois jours, est organisé chaque année à l'initiative de l'Agence «3C», spécialisée en conseil, communication, événementiel et marketing. Des sessions de formation sont également proposées par les entreprises participantes aux diplômés de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle et aux jeunes ayant des qualifications, demandeurs d'emploi ou souhaitant créer leur propre entreprise, a indiqué le commissaire du salon, Ali Belkhiri, dans une déclaration à la presse lors de la cérémonie d'inauguration du salon.