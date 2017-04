Du sérum importé de Chine dans nos hôpitaux

Alors que la crise financière a obligé les autorités de l'importance de consommer algérien, des médecins de structures sanitaires publiques ont été surpris de voir «débarquer» dans leurs services un nouveau modèle de sérum physiologique. Après avoir lu attentivement la notice, ils découvrent stupéfaits que ce sérum a été importé de Chine! Une grave défaillance au moment où des médicaments et autres produits vitaux sont interdits à l'importation ou bloqués au niveau des ports. C'est encore plus grave, si la production locale ne suffit pas car c'est tout simplement une solution composée d'eau distillée et de chlorure de sodium (NaCl).