Laïd Benamor anime une conférence à l'Esaa

Mohamed Laïd Benamor, président du groupe Benamor, président de la Caci et président du conseil d'administration de l'Esaa a animé une conférence à l'Esaa le 16 avril dernier portant sur le thème «L'entreprise au coeur de son écosystème économique». Cette conférence s'inscrit dans le cadre des forums de l'école qui se renouvellent au moins une fois par mois. Il est projeté à travers ces forums d'amorcer un rapprochement avec l'environnement économique à travers notamment des liens plus étroits avec l'entreprise. Les bacheliers, étudiants, licenciés, titulaires d'un master, des ingénieurs ou cadres d'entreprise sont tous invités à aller découvrir les formations qu'offre l'école, visiter le campus, s'informer sur les contenus des enseignements proposés et échanger avec les actuels et anciens étudiants de cette école. l'Esaa est un établissement public algérien créé le 13 juillet 2004 en vertu d'un accord intergouvernemental algéro-français.