Un séminaire international sur la sécurité routière du 20 au 22 mai

Un séminaire international sur la sécurité routière sera organisé par l'université d'Alger du 20 au 22 mai prochain. Prendront part à ce RDV des experts internationaux de Suède, d'Allemagne, du Danemark, de Turquie et de Jordanie, aux côtés de professeurs algériens et des représentants d'institutions sécuritaires. Le séminaire international dont les travaux se dérouleront à la salle des conférences de la faculté des sciences sociales proposera une vision complémentaire de la stratégie préventive basée sur la construction des bons comportements en inculquant la culture routière moderne, que ce soit pour le conducteur ou le piéton en application des valeurs de modernité et d'éthique. Le séminaire scientifique a pour but de diagnostiquer les problèmes de la conduite et ses répercussions psychologiques, sociales, économiques et sanitaires sur la personne et la société, outre l'ouverture d'un dialogue scientifique entre les chercheurs, spécialistes et différentes institutions officielles sur le rôle de la famille dans la prévention des accidents de la route.