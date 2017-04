Brerhi s'explique dans un livre

Abdelhak Brerhi, professeur en histologie embryologie, chercheur, ex-recteur de l'université de Constantine et ex-ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique dans le premier gouvernement de Chadli Bendjedid, puis ministre de la Jeunesse et des Sports vient de publier un ouvrage volumineux chez les Editions Necib. Dans cet ouvrage, intitulé «Itinéraires: de l'université à la politique», il relate son parcours à la fois personnel, professionnel et politique. Divisé en sept parties, le livre donne, dans la première partie, des repères généraux sur le parcours de l'auteur. Dans celles qui suivent, Abdelhak Brerhi retourne sur les traces de «son engagement dans l'édification de l'université algérienne», celle de «l'université au service du développement», notamment à travers l'expérience du Curer qu'il a conduite lui-même ainsi que sur les circonstances de son entrée en politique et des ambitions qui ont présidé aux choix qu'il a eu à faire durant son passage dans deux équipes gouvernementales. Dans la dernière partie, il évoque son parcours de diplomate qui l'a conduit en Asie, notamment en Indonésie, en Malaisie et au Singapour comme ambassadeur, en Australie et en Nouvelle-Zélande.