Comment exporter aux USA sans taxes

Algex, en partenariat avec l'ambassade des Etats-Unis à Alger, organise, demain au siège d'Algex, une journée d'information sur, le Système généralisé des préférences (SGP - USA), qui permet un accès à ce marché en exonération des droits de douanes et taxes. Cette journée sera animée par un expert américain, Erland Herfindahl, qui est l'assistant adjoint représentant au Commerce des États-Unis pour le Système généralisé de préférences (GSP) auprès du Bureau du Représentant américain au Commerce (Ustr). Erland Herfindahl supervise l'administration du programme SGP et préside le comité interinstitutionnel qui examine l'admissibilité des pays et les produits concernés par le programme. Le SGP est un programme mis en place depuis 40 ans et conçu pour promouvoir la croissance économique dans les pays en développement en offrant un accès préférentiel en franchise des droits et taxes au marché américain pour une large gamme de produits provenant des pays en développement...