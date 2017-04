Tamazight: la proposition concrète du PT

La secrétaire générale du Parti des travailleurs (PT), Louisa Hanoune, s'engage à oeuvrer à l'institution d'un secrétariat d'Etat chargé exclusivement de la promotion de tamazight et de la question amazighe, à travers le pays.

Animant un meeting populaire au Centre culturel de Boudouaou, au titre de la campagne pour les législatives du 4 mai, la SG du PT a fait la promesse solennelle d'affecter un budget important au profit du secrétariat d'Etat qu'elle compte créer. Cet argent ira en partie à la formation d'enseignants et de traducteurs, avec l'objectif final de généraliser l'usage de cette langue à tous les services administratifs, la justice et autres, a-t-elle promis.