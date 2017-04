Un chercheur du Cder réalise une voiture électrique

Une voiture électrique 100% algérienne a été réalisée par un chercheur du Centre de développement des énergies renouvelables (Cder), Oussama Touaba. Ce prototype, qui convient principalement aux zones urbaines, est d'une longueur de 2,5 mètres et fabriqué totalement en aluminium afin de lui offrir plus de légèreté et d'agilité pendant la circulation, a expliqué Oussama Touaba lors de la présentation de cette voiture à la presse au siège du Cder. Doté de deux sièges (chauffeur et passager), ce véhicule électrique peut rouler à une vitesse de 40 km/h, alors que son poids ne dépasse pas les 200 kilogrammes. Quant à la puissance de cette voiture, équipée de deux moteurs, elle est de 1,2 kilowatt (équivalent à 1,7 Ch) avec une vitesse maximale de 40 km/h qui diffère en fonction de la puissance du moteur et de la qualité des batteries.