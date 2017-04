Cirta- sciences consacre des lycéennes

L'élève Sirine Metmet du lycée Fadila Saâdane (Constantine), a remporté vendredi le Premier Prix de la 9ème édition du grand concours scientifique annuel Cirta-sciences, initié par l'association Sirius d'astronomie. Les deuxième et troisième Prix de ce concours organisé le mois de mars dernier sont revenus respectivement à Amine Beghoul et Soumia Salem, des élèves aux lycées Ibn Taimiya et Fatima Nouioua, située à la cité Zouaghi-Slimane. Des sujets de culture générale, mais toujours en relation avec les sciences physiques et l'astronomie, les sciences de la vie, la géographie, les sciences de la terre et la chimie ont été proposés aux 70 concouristes pour le Prix de l'association, a précisé le président de celle-ci, Jamal Mimouni, en marge de la cérémonie de clôture de cette compétition scientifique. Les lycéens qui ont participé à cette édition ont été sélectionnés selon leur moyenne du premier trimestre de l'actuelle année scolaire.