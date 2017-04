Exportations vers les USA: Algex y croit!

La journée d'aujourd'hui pourrait être un moment fort dans la stratégie d'exportation que l'Algérie veut mettre en place. L'acteur de l'événement est Algex et les Etats-Unis d'Amérique sont la destination du potentiel d'exportation algérien, rien que ça. On n'est plus dans la destination Afrique qu'on a d'ailleurs des difficultés à assurer. Les gars d'Algex placent la barre très haut. De quoi s'agit-il donc? la réponse est dans le Système généralisé des préférences (SPA-USA). L'ambassade des Etats-Unis d'Amérique en Algérie co-organise la journée d'information sur le SGP. Il est question d'informer les exportateurs algériens des avantages du SPA. A Algex, on espère voir ces exportateurs motivés davantage à aller sur le marché américain. L'initiative bien qu'«audacieuse» est sérieuse. L'expert américain, M. Erland Herfindahl, qui est l'assistant adjoint représentant au Commerce des États-Unis pour le Système généralisé de préférences auprès du Bureau du Représentant américain au commerce, sera l'invité d'honneur d'Algex.