L'austérité touche les écoles

Des cantines scolaires sont fermées dans les écoles primaires y compris de la capitale, comme-Hussein-Dey, pénalisant ainsi les élèves et leurs parents. Les écoles primaires sont gérées par les communes et non pas le ministère de l'Education nationale. Vu le rétrécissement de leurs budgets, les APC ont décidé de couper le portefeuille destiné aux cantines scolaires.