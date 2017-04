Les bourses de la discorde

Les employés de l'administration des différentes universités du pays ont exprimé leur colère suite à la publication d'une circulaire du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui énonce que le personnel de l'administration n'ouvre plus droit à une bourse de formation à l'étranger. Les contestataires des universités de Mostaganem, Sétif ou encore Oran, se disent confus et ont du mal à comprendre comment une circulaire ministérielle peut-elle annuler un droit consacré par Abdelaziz Bouteflika, par un décret de la Présidence. Selon eux, cette instruction du ministère renseigne sur la marginalisation dont ils sont victimes. Ces derniers appellent le premier responsable du secteur, Tahar Hadjar à intervenir pour remédier à ce qu'ils espèrent n'être qu'une erreur.