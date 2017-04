12 nouvelles stations de taxis pour les Annabis

12 nouvelles stations de taxis seront prochainement installées à Annaba. Cette décision impulsée par le DTW de Annaba a été autorisée par une commission technique conjointe, composée de la direction des travaux publics et des transports, de l'APC et de la sûreté de wilaya. En plus des 20 stations déjà existantes dans la wilaya, ces nouvelles stations seront situées dans les quartiers de Sidi Achour, 5-Juillet, Rym, l'Orangerie, Fakharine, Kouba, Ménadia, Rizi Amor et Fellah Rachid. Cette décision vient satisfaire les besoins en transport public de la ville, qui compte 60.000 usagers de taxis de manière quotidienne. Un nombre d'usagers en augmentation durant la saison estivale et ce mode de transport devient plus actif autant la journée que la soirée, d'où la décision d'installer des stations au niveau de deux plages, explique cette commission. Les nouvelles stations devront aussi contribuer à réduire l'usage des «taxis clandestins». Le manque de stations donne une occasion aux clandestins de proposer leur service.