Entre Zidane et Messi, les Algériens partagés

Alors que le championnat de football professionnel de Ligue 1 Mobilis est en «hibernation» depuis plus d'un mois, les fanatiques footeux qui suivent de très près l'actualité sportive n'ont pas vraiment grand-chose à se mettre sous les dents ces jours-ci si ce n'est le foot européen. Entre les différents championnats et la Ligue des champions, dans les cafés et les rues, on ne parle que de ça.

Hier soir encore, et à l'occasion du grand clasico Real-Barça, prévu hier soir, les jeunes Algériens, et même les plus âgés, étaient tous branchés sur cette belle affiche espagnole qui attire les regards du monde entier. Mais pour les Algériens, ce match est assez spécial, d'abord pour l'effervescence qu'il suscite, mais surtout pour la présence sur le terrain de trois stars hors pair: Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane et Lionel Messi. Les fans algériens de «Zizou» avaient à coeur de voir ce dernier vaincre «Messi» et compagnie et rafler au passage la Liga, tout ça rien que pour les narguer avant de faire la fête...en Algérie.