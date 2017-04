Louisa et Mustapha ont semé l'or rouge à travers le pays

Cinq ans après le lancement de leur safranière «Safran Tariki», à Constantine, le couple derrière cette idée ingénieuse, Louisa Sidi-Haket et son mari Mustapha Aknouche, peuvent désormais se targuer d'être des précurseurs de la culture du safran en Algérie. Un savoir-faire qu'ils ne gardent pas jalousement puisqu'ils ont installé une vingtaine de safranières, cette année, d'est en ouest à travers le pays. «La culture du safran est quasi inexistante en Algérie, encore moins des laboratoires pour analyser la terre. C'est pourquoi j'ai dû analyser les échantillons de terre en France. Si le climat s'accommodait parfaitement à cette culture, il fallait savoir si la terre l'était également», raconte Louisa. Et, à sa grande surprise, la terre était plus que disposée à produire cette épice. C'est la meilleure au monde, le pH de la terre correspondait à la culture du safran et promettait déjà un rendement fructueux. Sans hésiter, le couple s'octroie une terre de 5000 m² et lance une première plantation dans la commune de Ben Badis, Constantine. Il faut savoir que le safran, également appelé or rouge, à l'état brut, dont l'Iran est le 1er producteur mondial, coûte 200 euros le kilo!