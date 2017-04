Une école à Tamanrasset pour la taille des pierres précieuses

Une école pilote, basée à Tamanrasset, forme des stagiaires au façonnage des pierres précieuses. Elle enseigne notamment le façonnage, la fabrication et le design de bijoux et d'artisanat minéral. L'école a été lancée en novembre 2014 dans le cadre de l'accord de coopération algéro-brésilien conclu en 1981. L'école s'est dotée de tous les équipements nécessaires au fonctionnement des ateliers destinés à la formation des artisans issus des 48 wilayas du pays. L'objectif premier de cette structure pilote est de mettre en valeur les richesses locales et les qualités de pierres précieuses inventoriées dans le massif du Hoggar. L'inventaire effectué par l'Office algérien des recherches géologiques et minières a recensé 19 types de minéraux, parmi lesquels la topaze, le grenat, l'agate, l'opale, le quartz rose. L'école offre des formations dans diverses spécialités, particulièrement en ce qui concerne la taille de pierres précieuses, l'artisanat minéral, l'orfèvrerie artisanale, la fonte industrielle et le design de bijoux.