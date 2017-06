4 fédérations sportives en guerre contre le président du COA

Quelques jours après la validation de la réélection du président du Comité olympique algérien, Mustapha Berraf, à la présidence de l'instance sportive nationale suprême, par les plus hautes autorités de l'olympisme mondial, quatre Fédérations nationales ont cru bon de poursuivre leur campagne électorale perdue, en internationalisant les mésententes internes du sport algérien. Elles ont saisi le Comité international olympique, sans apparemment tenir compte d'un agenda chargé et surtout de l'organisation en Algérie des prochains Jeux méditerranéens. La démarche des quatre fédérations fragilise le COA et au-delà, tout le pays. De son côté, le président du COA, Mustapha Berraf, a refusé de commenter cette démarche, laquelle est plutôt irresponsable, faut-il le souligner.