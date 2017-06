Destruction d'une église à Sidi Moussa

L'Assemblée populaire communale de Sidi Moussa, une localité distante de 25 km au sud d'Alger, a procédé le week-end dernier à la destruction de l'église qui se trouve au beau milieu de la ville et qui date de très longtemps. Ce vestige historique, qui aurait pu faire partie du patrimoine national, a été démoli à coups de pelleteuse, avec une autorisation dûment signée par le président de cette APC. Pour motiver son acte irréfléchi et irresponsable, l'Assemblée locale prétend que l'édifice est classé en catégorie rouge par les services du Contrôle technique de la construction. Cet acte de «vandalisme», comme le qualifient les internautes sur les réseaux sociaux, est intervenu en présence du maire de la commune et de l'ensemble de l'exécutif local. Le premier magistrat de la commune annonce qu'une mosquée et une école coranique seront construites sur les mêmes lieux.