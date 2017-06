L'islam en Algérie de 1941 à 2017

Ces deux photos prises à 76 ans d'intervalle et publiées par le journaliste Mohamed Balhi, montrent des filles, d'aujourd'hui, à l'école coranique d'une zaouïa à Boussaâda, elles sont habillées en tenue «islamique» et une classe mixte appartenant au réformiste musulman cheikh Ben Badis (1941) à Constantine. «Ces deux photos révèlent la régression et l'islamisation/wahhabisme de la société algérienne» commente notre journaliste. Force est de reconnaître, en effet, qu'en 76 ans, les choses ont bien changé dans la perception que l'on a de l'islam et ce changement n'est manifestement pas dans le bon sens.