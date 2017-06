Le lac de Réghaïa attire enfin l'attention

La direction de l'environnement de la wilaya d'Alger a procédé au lancement d'une étude pour la réhabilitation et la protection du lac de Réghaïa suite à la grande détérioration que connaît cette réserve naturelle, a-t-on appris auprès de la direction. Une étude exhaustive de la situation du lac de Réghaïa ayant trait à l'état de pollution qu'a subie le lac depuis plusieurs années est en cours de réalisation, a-t-elle rappelé. Le lac de Réghaïa s'étend sur une superficie de plus de 1500 hectares et compte un centre de pêche.

Le site a été classé réserve naturelle d'importance internationale en 2003 dans le cadre de la convention Ramsar relative aux zones humides d'importance internationale, rappelant que l'Algérie compte 50 sites classés dans la liste Ramsar relatifs aux zones humides.