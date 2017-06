Les bijoutiers d'Oran créent leur club

Un club des artisans bijoutiers a été créé dernièrement à Oran pour réhabiliter ce métier qui est confronté à plusieurs entraves.

L'idée de création de cette association a été motivée par le souci de préserver la joaillerie et la bijouterie traditionnelles à Oran et de les redynamiser. Ce métier vit une situation critique où plusieurs professionnels sont au chômage, signalant qu'il existe actuellement 247 artisans versés dans la fabrication des bijoux et 15 autres dans les bijoux traditionnels et qui sont immatriculés à la Chambre de l'artisanat après la radiation de 100 artisans, sachant que leur nombre était de 400 artisans il y a quelques années de cela.