Des robots chirurgiens à l'hôpital d'Oran

L'hôpital «1er-Novembre» d'Oran compte se lancer dans la chirurgie assistée par robot et a dégagé une enveloppe financière pour acquérir un équipement de pointe pour promouvoir, au niveau de ses services, la pratique de cette chirurgie, a-t-on appris du premier responsable de cet établissement de santé. «Nous avons dégagé, il y a deux ans, une enveloppe financière pour l'acquisition d'un robot chirurgical. Notre projet a été ralenti en raison des réticences de la compagnie qui le fabrique et qui hésitait à commercialiser cet équipement dans les pays d'Afrique et d'Asie», a indiqué le docteur Mohamed Mansouri. «Entre-temps, cette réticence a été levée car la firme américaine s'est rendu compte que certains de ces pays réunissent les conditions pour l'introduction de cette technologie de pointe dans leurs établissements hospitaliers.»