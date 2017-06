Faderco sacrée meilleure entreprise exportatrice

Le trophée de la meilleure entreprise algérienne exportatrice hors hydrocarbures pour l'exercice 2016 «Trophée Export 2016» a été décerné à Faderco SPA. Organisé chaque année par le «club export» du World Trade Center Algeria (Wtca), ce trophée est instauré dans le but de «promouvoir et de soutenir les entreprises en matière de commerce extérieur», a souligné le directeur général de Wtca, Ahmed Tibaoui.Installé à Sétif depuis 2008, Faderco SPA est un groupe familial connu pour ses produits Cotex, Awane, les couches bébé Bimbies et d'autres produits d'incontinences. Le groupe emploie aujourd'hui près de 2000 personnes sur ses sites de production. Le groupe fournit plus de 90% des transformateurs de papier sur le territoire national et a exporté en 2017 plus de 5000 tonnes de bobines mères de papier vers les pays européens (France, Espagne, Grèce et Irlande). Pour les produits finis, Faderco exporte dans les marchés africains (Tunisie, Maroc, Mauritanie, Côte d'Ivoire et Togo).