Le jet privé d'Elvis cédé à 430 000 dollars

Mis aux enchères, le jet privé du King du rock and roll Elvis Presley, a été vendu pour 430.000 dollars.

Le Lockheed Jetstar de 1962 est décoré selon le style du King, y compris les sièges en velours rouge, les éviers en marbre et les robinets en or. Toutefois, l'avion ne dispose pas de moteur ni d'un poste de pilotage fonctionnel.

L'ancien propriétaire de l'avion affirme que «c'est le seul avion privé d'Elvis qui appartienne encore au privé» depuis 35 ans et qu'il n'a jamais décollé pendant cette période.