Quand les Saoudiens offusquent le monde

Indignation et grand moment de malaise avant le début du match pour les qualifications du Mondial 2018, jeudi dernier, entre l'Arabie saoudite et l'Australie. Quand le speaker du stade d'Adélaïde a sollicité une minute de silence pour les victimes de l'attentat de Londres, l'équipe saoudienne a refusé de se recueillir et l'hommage a failli tourner à l'incident diplomatique. Les joueurs saoudiens se sont dispersés sur le terrain alors qu'un hommage était prévu pour les victimes de l'attentat de Londres. Sur le terrain, les joueurs de l'équipe australienne ont formé une ligne au centre du terrain en se tenant les bras sur les épaules. Mais la plupart des joueurs saoudiens se sont dispersés, des responsables affirmant que la tradition de marquer un moment d'arrêt en l'honneur des morts n'était «pas dans la culture saoudienne». Réagissant à cette attitude de l'équipe saoudienne, le Premier ministre australien, Malcolm Turnbull, a déclaré que «tout le monde devrait être uni pour condamner les terroristes, ainsi que pour l'amour, la sympathie et le respect pour les victimes et leurs familles».