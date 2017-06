3,6 tonnes de viandes et d'autres produits saisis à Alger

Les services de la direction du commerce de la wilaya d'Alger ont saisi au cours des 10 premiers jours de Ramadhan (27 mai-5 juin) plus de 3,6 tonnes de viandes, de produits alimentaires et de boissons non conformes aux normes exigées. Les agents de contrôle et de la répression des fraudes ont retiré du circuit, dès la première décade du mois sacré, 3,611 tonnes de viandes (rouges et blanches) et différents produits alimentaires et boissons non conformes aux normes exigées ou avariés ainsi que pour d'autres motifs, liés entre autres au non-respect des prix réglementés et à l'absence de label. Le montant des produits saisis est estimé à 1,7 million de dinars, et 4964 interventions ont donné lieu à l'établissement de 1 342 infractions, avec 42 locaux commerciaux proposés à la fermeture et 11 autres immédiatement fermés. Ainsi, la lutte contre les commerçants indélicats prend-elle tout son sens et les consommateurs semblent mieux protégés.