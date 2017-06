Des chercheurs belges découvrent comment bloquer les métastases

Une équipe de chercheurs belge a réussi à comprendre les mécanismes de formation des métastases et comment éviter leur apparition. Les métastases sont responsables de 90% des 27 000 décès annuels liés au cancer. Pendant cinq ans, rapporte la Rtbf, l'équipe de 17 chercheurs pilotée par le professeur Pierre Sonveaux a tenté de découvrir d'où viennent les métastases et comment prévenir leur apparition. Les résultats de leur étude publiés dans la prestigieuse revue Cell Reports, valaient manifestement le temps et l'investissement consentis. Les chercheurs ont identifié des composés prometteurs qui pourraient, à l'avenir, empêcher le développement de métastases chez des patients atteints d'une tumeur cancéreuse. «Nous pouvons être fiers, s'enorgueillit Pierre Sonveaux. Car nous sommes les premiers, au niveau mondial, à avoir identifié une voie qui est responsable des métastases.».