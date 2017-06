L'Algérie au 26e rang des puissances militaires dans le monde

La politique de professionnalisation et de modernisation de l'ANP, mise en oeuvre cette dernière décennie, donne des résultats prometteurs. Outre les prouesses sur le terrain de la lutte antiterroriste, l'ANP se fraie une place confortable parmi les pays les mieux dotés militairement. Ses programmes d'armement procurent au pays les attributs d'une puissance qui sied au rôle qui lui échoit notamment dans le maintien de la paix et de la sécurité dans la région. L'Algérie maintient sa position de 26e puissance militaire mondiale à la faveur du classement 2017 effectué par le site américain spécialisé sur les questions de défense, Global Fire Power (GPF). Selon ce classement, l'Algérie est la première puissance militaire dans le Sahel et la deuxième puissance militaire africaine après l'Egypte qui est, par ailleurs, classée à la 11e place mondiale. Le Maroc n'arrive qu'à la 57e place. L'Algérie est loin devant certaines puissances en Afrique comme le Nigeria et l'Afrique du Sud, 45e dans le classement mondial alors que la première économie d'Afrique est au 4e rang africain derrière l'Ethiopie, l'Algérie et l'Egypte.